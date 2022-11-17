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Экс-гендиректор "Спартака" Измайлов: вторую команду всегда хотелось закрыть. Она не давала ожидаемого эффекта

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Бывший генеральный директор "Спартака" Наиль Измайлов рассказал, что думал о закрытии второй команды, когда работал в клубе.
Фото: ФНЛ
Наиль Измайлов работал в "Спартаке" с 2015 по 2019 годы. В октябре Измайлов победил на выборах нового президента ФНЛ.

"Двойку" всегда хотелось закрыть, потому что она не давала ожидаемого эффекта. Не было роста молодых игроков. Во многом это было связано с отсутствием нормального тренировочного процесса из-за календаря чемпионата", - цитирует Измайлова "Чемпионат".

Напомним, в мае этого года "Спартак" объявил о закрытии своей второй команды. Это решение объяснили финансовыми трудностями, которые не позволяли содержать команду. После смены руководства работники клуба заявили о намерении возродить "Спартак-2". В своем последнем сезоне вторая команда красно-белых заняла седьмое место в Первой лиге.




Спартак Измайлов
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