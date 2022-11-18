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Широков – об уходе Слуцкого из "Рубина": возможно, надоели грязные российские деньги

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Экс-футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о вероятных причинах ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера "Рубина".
Фото: РИА Новости
"Не совсем понятно, почему сейчас — за два тура до конца осенней части первенства. Он ассоциирует себя больше с европейскими ценностями, чем с российскими, их поддерживает всегда, оппозицию нашу. Возможно, надоели эти грязные российские деньги, поедет их поддерживать", — цитирует Широкова "РБ Спорт".

Об уходе Слуцкого из "Рубина" стало известно 15 ноября. Казанский коллектив объявил, что обязанности главного тренера будет исполнять Юрий Уткульбаев. До зимней паузы "Рубину" осталось провести два матча Первой лиги – против "Уфы" в гостях и с "Нефтехимиком" дома.

По итогам 18-ти туров казанцы расположились на пятом месте в таблице чемпионата, набрав 31 балл – столько же у "Енисея" и тульского "Арсенала", идущих на четвертой и третьей строчке соответственно.


Широков Рубин Слуцкий
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