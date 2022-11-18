"Если Дзюба не найдет себе клуб до начала зимних сборов, то этот сезон можно вычеркивать из его карьеры. В таком возрасте форму можно набрать только через активную работу на сборах", - цитирует Камоцци Sport24.
Напомним, в начале ноября "Адана Демирспор" и Артем Дзюба расторгли соглашение по взаимному согласию сторон. Российский нападающий забил 1 мяч в четырех играх текущего чемпионата Турции.
В СМИ сообщалось, что 34-летний футболист рассматривает возможность перехода в другой турецкий клуб, также сообщалось о вариантах с "Рубином" или "Торпедо".
Камоцци – о Дзюбе: если он не найдет себе клуб к зимним сборам, то сезон можно вычеркивать из карьеры
Экс-советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци высказался о поиске форвардом Артемом Дзюбой новой команды.
Фото: ФК "Адана Демирспор"