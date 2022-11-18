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Президент ФНЛ Измайлов: процедура лицензирования клубов из Крыма начнется в феврале 2023 года

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Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился подробностями процесса включения клубов из Крыма в организацию.
Фото: РИА Новости
"Сейчас идёт процедура получения документов от Крымского футбольного союза по самой федерации, по клубам, статусу игроков, категориям тренеров, инфраструктуре, юридическо-правовой форме, финансированию и так далее. Это всё необходимо для прохождения процедуры лицензирования, которая начнется в феврале 2023 года", - цитирует функционера "Чемпионат".

Напомним, процесс включения крымских клубов в соревнования под эгидой Футбольной национальной лиги начался в августе. С этой целью организация создала рабочую группу, которая уже провела ряд совещаний.

Команды Первой лиги в нынешнем сезоны успели провести 18 туров, по итогам которых лидирует в турнирной таблице "Алания". Подопечные Заура Тедеева набрали 35 очков. Столько же в активе "Балтики", которая расположилась на втором месте. На третьей строчке с 31-м баллов в активе идет тульский "Арсенал".


Измайлов ФНЛ
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