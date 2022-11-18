"Я разговаривал с ним на эту тему. Так и сказал: "Если вам удастся перестроить тех или иных людей, то будет результат". Без фамилий, разумеется. Я бы сейчас опять матом сказал, но теперь уже не буду… Команда у нас хорошая, но в этой команде есть новое поколение людей, с которым надо работать по-другому", - цитирует Баринова "Матч ТВ".
"Локомотив" завершил осеннюю часть текущего чемпионата России в зоне стыковых матчей – по итогам 17-ти туров "железнодорожники" набрали 13 очков и идут на 14-м месте в турнирной таблице.
Красно-зеленые объявили, что Галактионов возглавил команду, 13 ноября. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2024 года.
Перед уходом на зимнюю паузу красно-зеленым предстоит провести два матча в Кубке России. 23 ноября подопечные Михаила Галактионова встретятся в "Краснодаром", а 27 числа примут в домашних стенах "Пари Нижний Новгород".
Баринов: сказал Галактионову – результат будет, если вам удастся перестроить тех или иных людей
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился мнением, при каком условии Михаил Галактионов сможет добиться успехов на посту главного тренера москвичей.
Фото: РФС