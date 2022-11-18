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Камоцци: "Спартаку" требуется усиление, центральный защитник – точно

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Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об усилении команды в зимнее трансферное окно.
Фото: ТАСС
– "Спартаку" требуется усиление, не знаю, кто это будет. В первую очередь нужно усилить позицию центрального защитника. В остальном – команда обладает хорошим подбором футболистов, – цитирует Камоцци "РБ Спорт".

По итогам семнадцати сыгранных туров московский "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 36 очков. От традиционно лидирующего "Зенита" красно-белые отстают на шесть очков. На данный момент РПЛ ушла на зимнюю паузу и вернется только в начале марта 2023 года. В этом году "Спартаку" и другим клубам премьер-лиги предстоят по два матча (кроме "Факела" и "Зенита", которые уже сыграли между собой) на групповом этапе Кубка России. Красно-белые 23 ноября сыграют с "Крыльями Советов" и 27 ноября с "Зенитом" – оба матча на выезде.


Камоцци Спартак
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