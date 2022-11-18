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Президент "Оренбурга" Еремякин: смена тренера в планы не входит. Думаем над продлением контракта с Личкой

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что клуб хочет продлить контракт с наставником Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Оренбург"
- В планы "Оренбурга" смена тренера не входит. У Марцела Лички контракт. Кроме того, мы думаем о продлении этого контракта на дальнейшие перспективы, - приводит комментарий Еремякина СЭ.

"Оренбург" назначил Марцела Личку наставником в 2020 году. Под его руководством команда вышла в РПЛ. В 17 туре этого сезона оренбургская команда разгромила "Краснодар" со счетом 5:1. Эта победа позволила "Оренбургу" набрать 25 баллов и уйти на зимний перерыв на восьмом месте. После матча в СМИ появилась информация, что краснодарский клуб намерен уволить нынешнего наставника Александра Сторожука.

Недавно в руководстве "Оренбурга" подтвердили, что "Краснодар" проявляет интерес к чешскому специалисту Личке.


Личка Оренбург
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