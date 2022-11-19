– В этом году Промес показывает великолепный уровень. Безусловно, он сильнейший игрок первой части сезона. Думаю, Квинси может стать лучшим легионером за всю историю РПЛ – статистика говорит сама за себя. Уже в этом сезоне Промес может обогнать Вагнера и Азмуна в списке лучших легионеров-бомбардиров в истории РПЛ, – приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Голландский атакующий полузащитник Квинси Промес вернулся в московский "Спартак" зимой 2021 года, перейдя из "Аякса". До этого он уже выступал за красно-белых в период с лета 2014 года по лето 2018 года. Помимо "Спартака" и "Аякса" Квинси играл за испанскую "Севилью", голландские клубы "Твенте" и "Гоу Эхед Иглс". В текущем сезоне Промес провел 21 игру за красно-белых, забив в них 17 мячей и отдав 7 результативных передач. Квинси – лидер "Спартака" и один из лучших бомбардиров всей Российской премьер-лиги. Он и нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой по итогам семнадцати сыгранных туров забили по 14 мячей в чемпионате России.
Камоцци: Промес может стать лучшим легионером за всю историю РПЛ
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса.
Фото: РИА Новости