По информации источника, несколько клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии узнавали о возможности приобретения Милсона у "Пари НН". При этом конкретных предложений о трансфере пока никто не присылал. Не исключено, что при хорошем предложении анголец покинет российский клуб.
Ангольский футболист Фелисиу Мендеш Жуан Милсон выступает за нижегородский клуб с февраля 2022 года. Его контракт с "Пари НН" рассчитан до лета 2024 года и предусматривает возможность продления соглашения на еще один год. До России он играл в двух командах португальского "Маритиму". В текущем сезоне Милсон принял участие в двадцати матчах за "Пари НН", проведя на поле в сумме 1154 минуты в двух турнирах: Российская премьер-лига и Кубок России. Забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": нападающим "Пари НН" Милсоном интересуются клубы ОАЭ и Саудовской Аравии
Приобретение ангольского форварда "Пари НН" Милсона рассматривают несколько клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Фото: РИА Новости