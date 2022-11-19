По данным источника, услуги 34-летнего нападающего были предложены южанам. Сообщается, что руководство "быков" отказалось рассматривать возможность подписания контракта с футболистом.
Дзюба расторг контракт с "Адана Демирспор" в начале ноября. В чемпионате Турции футболист вышел на поле в четырех матчах и забил один гол.
На данный момент Дзюба находится без клуба. В СМИ сообщалось, что на игрока претендует еще один клуб из Турции, а также "Рубин" и "Торпедо".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Краснодар" получил предложение подписать Артема Дзюбу
Фото: gazetemru.com