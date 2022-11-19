"В каждой линии мы должны усилиться качественными футболистами. Плюс у нас есть сильные игроки, которые сейчас находятся в аренде в других клубах и хорошо себя проявляют. Их нужно вернуть в "Локомотив", и это первоочередная задача", - цитирует тренера "Гудок".
"Локомотив" объявил о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера 13 ноября. 23 ноября красно-зеленые проведут первый матч под его руководством – в Кубке России сыграют против "Краснодара". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.
По итогам 17-ти туров "железнодорожники" записали на свой счет 13 очков и идут на 14-м месте в зоне стыковых матчей.
Галактионов: "Локомотив" должен усилиться качественными футболистами в каждой линии
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мнением о необходимости усиления московского клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: "СЭ"