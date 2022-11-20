Мостовой - о словах Шалимова про его уход из "Сельты": может, он выпивший был, спросите у него

"Мне неинтересно смотреть на это, что тут комментировать. Пускай говорит все, что хочет. Какая разница. Мне все равно. Те люди, которые знают, прекрасно понимают мою историю. Может, он выпивший был, спросите у него", - цитирует Мостового "СЭ".
Напомним, ранее Игорь Шалимов заявил, что с Мостовым в агрессивной форме попрощались в "Сельте" после того, как испанская команда вылетела из высшего дивизиона, когда Мостовой был ее капитаном. Именно этим Шалимов объяснил отсутствие памятника Мостовому.
Александр Мостовой выступал за "Сельту" с 1996 по 2004 годы. Он провел в составе испанского клуба 276 матчей, в которых забил 70 голов и отдал 22 результативные передачи. После ухода из "Сельты" российский полузащитник провел полгода в "Алавесе", после чего завершил карьеру игрока. Также Мостовой играл за "Страсбург", "Кан", "Бенфику" и "Спартак".
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Экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на слова Игоря Шалимова о том, как он покидал испанский клуб.
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