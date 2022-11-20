Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Енисей
2 - 0 2 0
АланияЗавершен
Нефтехимик
1 - 2 1 2
Волга УлЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
ВелесЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
Волгарь2 тайм
П1 3.3X 1.95П2 3.5
Краснодар-2
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 3.55X 3.25П2 1.95
КАМАЗ
19:00
КубаньНе начат
П1 2.2X 3.4П2 3.2

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Катар
19:00
ЭквадорНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Узбекистан
0 - 0 0 0
РоссияЗавершен
Словакия
0 - 0 0 0
Чили2 тайм
П1 6.75X 1.45П2 3.85
Норвегия
1 - 1 1 1
Финляндия2 тайм
П1 2X 2.3П2 6
Северная Македония
1 - 1 1 1
Азербайджан2 тайм
Люксембург
0 - 0 0 0
Болгария1 тайм
П1 2.2X 3.15П2 3.05
Словения
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
П1 1.8X 3.3П2 4.15
Оман
0 - 0 0 0
Беларусь1 тайм
П1 2.7X 2.9П2 2.6
Израиль
19:30
КипрНе начат
П1 1.49X 4.4П2 6.8
Венесуэла
20:00
СирияНе начат
П1 1.65X 3.7П2 5.8
Молдова
21:30
РумынияНе начат
П1 4.7X 3.55П2 1.8
Мальта
22:00
ИрландияНе начат
П1 6.8X 4.1П2 1.53
Венгрия
22:15
ГрецияНе начат
П1 2.4X 3.2П2 3.1
Австрия
22:45
ИталияНе начат
П1 3.2X 3.15П2 2.4
Сделать ставку

Мостовой - о словах Шалимова про его уход из "Сельты": может, он выпивший был, спросите у него

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на слова Игоря Шалимова о том, как он покидал испанский клуб.
Фото: РИА Новости
"Мне неинтересно смотреть на это, что тут комментировать. Пускай говорит все, что хочет. Какая разница. Мне все равно. Те люди, которые знают, прекрасно понимают мою историю. Может, он выпивший был, спросите у него", - цитирует Мостового "СЭ".

Напомним, ранее Игорь Шалимов заявил, что с Мостовым в агрессивной форме попрощались в "Сельте" после того, как испанская команда вылетела из высшего дивизиона, когда Мостовой был ее капитаном. Именно этим Шалимов объяснил отсутствие памятника Мостовому.

Александр Мостовой выступал за "Сельту" с 1996 по 2004 годы. Он провел в составе испанского клуба 276 матчей, в которых забил 70 голов и отдал 22 результативные передачи. После ухода из "Сельты" российский полузащитник провел полгода в "Алавесе", после чего завершил карьеру игрока. Также Мостовой играл за "Страсбург", "Кан", "Бенфику" и "Спартак".

Шалимов: Мостовому сказали в "Сельте" - "Пошел ***** отсюда". Чуть не разорвали этого дурачка за вылет в Первую лигу


Шалимов Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Акрон" и тульский "Арсенал" поделили очки в 19-м туре Первой лиги
Россия и Узбекистан не смогли забить голов в матче и сыграли вничью 16
Главный тренер Сенегала – о Мане: все опечалены травмой второго игрока в мире 2
Гайя – о непопадании на ЧМ-2022: детская мечта разрушена из-за небольшой травмы
Sport.es: Хави уверен в отставке из "Барселоны", если команда останется без трофеев в этом сезоне
Песьяков – о травме в матче с Таджикистаном: восстановление может занять месяц 1
"Волга" обыграла "Нефтехимик" и оторвалась на 3 очка от последнего места в Первой лиге 1
Россия к перерыву играет вничью с Узбекистаном 1
Мостовой - о словах Шалимова про его уход из "Сельты": может, он выпивший был, спросите у него 2
Уткульбаев: горд, что довелось побывать в качестве главного тренера "Рубина". Сделаю все, чтобы клуб и дальше побеждал
"Алания" проиграла "Енисею" и уступила лидерство в Первой лиге
Урунов из-за болезни не сыграет против сборной России 1
Экс-тренер "Валенсии" Джукич: "Сочи" и "Краснодар"? Мне было бы интересно поработать в России 1
Metaratings: "Спартак" интересуется 17-летним форвардом БАТЭ Шуманским 1
Шалимов: Мостовому сказали в "Сельте" - "Пошел ***** отсюда". Чуть не разорвали этого дурачка за вылет в Первую лигу 15
-