"Почему зовут на "Матч ТВ", если я как тренер ничего не выиграл? Но не вылететь – это можно сравнивать с тем, что ты выиграл чемпионат. Я пришел в "Ахмат" - они были на предпоследнем месте. Их спас я. "Урал" в прошлом году – мы не вылетели чудом. Дайте мне "Спартак" - я выиграю чемпионат, например", - заявил тренер в интервью ютуб-каналу "Фабрика Футбола".
Напомним, в предыдущем сезоне Шалимов работал главным тренером "Урала". Под его руководством "шмели" избежали вылета в Первую лигу, набрав 33 очка по итогам 30-ти туров.
Нынешний сезон Российской Премьер-лиги уральцы начали с серии из восьми матчей без побед. После поражения от "Спартака" (0:2) в четвертом туре чемпионата Шалимов был отправлен в отставку, "Урал" возглавил Виктор Гончаренко.
На уровне Премьер-лиги Шалимов помимо "Урала" работал главным тренером в "Краснодаре", "Ахмате" и "Химках".
Шалимов: не вылететь – то же самое, что выиграть чемпионат. Дайте мне "Спартак" - он станет чемпионом
Экс-главный тренер "Урала" и "Краснодара" Игорь Шалимов высказался, почему его часто зовут на эфиры телеканала "Матч ТВ" в качестве эксперта.
Фото: ФК "Урал"