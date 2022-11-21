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Карпукас: обрадовался назначению Галактионова – мне симпатизирует игра молодежной сборной при нем

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Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас поделился мнением о приходе Михаила Галактионова на пост главного тренера "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"Галактионов в "Локомотиве"? Это нигде не обсуждалось кроме СМИ. Я когда узнал о назначении, приятно обрадовался. Я видел, как играет молодежная сборная. И мне симпатизировала ее игра", - цитирует футболиста "СЭ".

"Локомотив" объявил о назначении Галактионова главным тренером в середине ноября. На протяжении первой части текущего сезона специалист возглавлял "Пари Нижний Новгород", который с 19-ю очками по итогам 17-ти туров занимает 12-е место в таблице чемпионата России.

Красно-зеленые идут на 14-й строчке Премьер-лиги – москвичи набрали 13 баллов.


Локомотив Карпукас Галактионов
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