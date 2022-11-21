"Галактионов в "Локомотиве"? Это нигде не обсуждалось кроме СМИ. Я когда узнал о назначении, приятно обрадовался. Я видел, как играет молодежная сборная. И мне симпатизировала ее игра", - цитирует футболиста "СЭ".
"Локомотив" объявил о назначении Галактионова главным тренером в середине ноября. На протяжении первой части текущего сезона специалист возглавлял "Пари Нижний Новгород", который с 19-ю очками по итогам 17-ти туров занимает 12-е место в таблице чемпионата России.
Красно-зеленые идут на 14-й строчке Премьер-лиги – москвичи набрали 13 баллов.
Карпукас: обрадовался назначению Галактионова – мне симпатизирует игра молодежной сборной при нем
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас поделился мнением о приходе Михаила Галактионова на пост главного тренера "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"