Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
3 - 0 3 0
ИранПерерыв
X 15.5П2 200
Сенегал
19:00
НидерландыНе начат
П1 5.6X 3.65П2 1.7
США
22:00
УэльсНе начат
П1 2.44X 3.05П2 3.3
Сделать ставку

"РБ Спорт": Личка отказал "Краснодару" и продолжит тренировать "Оренбург"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка определился со своим будущим.
Фото: ФК "Оренбург"
По данным источника, чешский специалист принял решение остаться в оренбургском коллективе и не уходить в "Краснодар".

Сообщается, что руководство южан хотело назначить Личку главным тренером команды предстоящей зимой и сделало наставнику южноуральцев щедрое предложение.

О решении продолжить возглавлять "Оренбург" 45-летний тренер сообщил команде на минувших выходных.

Под руководством Лички оренбуржцы завершили первую часть сезона Российской Премьер-лиги на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: "РБ Спорт"


Личка Краснодар Оренбург Российские трансферы
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сборная Англии к перерыву громит Иран. Арбитр добавил к первому тайму 14 минут
Агент Гарсия: "Зенит" не ведет переговоров по обмену Ивана и Мантуана на Юри Алберто
Игроки сборной Ирана в знак протеста не стали петь гимн своей страны перед матчем с Англией. Фанаты его освистали 4
Голкипер сборной Ирана разбил нос, столкнувшись с партнером. Его заменили на 19-й минуте 1
Песьяков: Россия и без тренера должна обыгрывать Таджикистан, но имеем, что имеем
Metaratings: экс-футболист "Арсенала" Марков согласовал условия контракта с "Факелом"
Галактионов: мы сделали "Пари НН" более мобильным, скоростным. "Локомотив" - новый вызов
Англия – Иран: стартовые составы сборных на матч чемпионата мира 2022
"РБ Спорт": Личка отказал "Краснодару" и продолжит тренировать "Оренбург" 2
Metaratings: ЦСКА отказался от трансфера Гюнтера после продления игроком контракта с "Вероной"
Юрий Гаврилов: южноамериканцы на чемпионате мира будут далеко не последними 1 эксклюзив
Бразильский журналист: "Коринтианс" оставить Алберто. "Зенит" выкупит Мантуана и Ивана 2
Sky Sports: Англия, Германия, Нидерланды и Дания отказались носить повязки в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022 13
Тренер "Зенита": в системе клуба есть футболист с потенциалом Кевина Де Брейне 10
Карпукас: у "Локомотива" максимальные задачи в Кубке России, это может как-то сгладить сезон
-