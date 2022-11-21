По данным источника, чешский специалист принял решение остаться в оренбургском коллективе и не уходить в "Краснодар".
Сообщается, что руководство южан хотело назначить Личку главным тренером команды предстоящей зимой и сделало наставнику южноуральцев щедрое предложение.
О решении продолжить возглавлять "Оренбург" 45-летний тренер сообщил команде на минувших выходных.
Под руководством Лички оренбуржцы завершили первую часть сезона Российской Премьер-лиги на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Личка отказал "Краснодару" и продолжит тренировать "Оренбург"
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка определился со своим будущим.
Фото: ФК "Оренбург"