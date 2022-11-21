По данным источника, в зимнее трансферное окно руководство столичного коллектива намерено подписать защитника чилийского "Коло-Коло" Габриэля Суазо. Москвичи уже контактировали с футболистом.
Отмечается, что предстоящей зимой Суазо станет свободным агентом – истечет срок действия его контракта с клубом.
25-летний крайний защитник успел провести шесть матчей в составе сборной Чили. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Спартак" нацелен на подписание защитника сборной Чили предстоящей зимой
"Спартак" ищет усиление на позицию левого защитника.
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