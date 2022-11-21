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Спортдиректор "Коло-Коло" - о Суазо в "Спартаке": официального предложения еще не поступало

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Спортивный директор чилийского "Коло-Коло" Энрике Тронкосо прокомментировал слухи об интересе "Спартака" к защитнику клуба Габриэлю Суазо.
Фото: Imago Images
"Мы несколько раз разговаривали с представителем Габриэля Суазо, но официального предложения еще не поступало. Ни "Спартак", ни какой-либо другой клуб, о котором нам сообщал его представитель, пока с нами не связывались", - цитирует функционера Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" намерен подписать Суазо предстоящей зимой. Отмечалось, что к этому времени истечет срок контракта чилийского левого защитника с "Коло-Коло", поэтому он может перейти в столичный коллектив в качестве свободного агента.

Суазо забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи в 26-ти матчах чемпионата Чили-2022.


Спартак Российские трансферы
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