– Слежу ли я за Кокориным? За Сашей слежу, переписываемся. Что он говорит? Кайфует. Хотел бы я поиграть на Кипре? Я туда поеду, поплаваю, отдохну, – приводит слова Глушакова "РБ Спорт".
Напомним, что российский нападающий Александр Кокорин перешел в кипрский клуб "Арис" 31 августа 2022 года, в самый последний день трансферного окна. Он перебрался в "Арис" на правах годичной аренды из итальянской "Фиорентины", которой он все еще принадлежит. До "Фиорентины" Александр выступал за московский "Спартак". У Кокорина в текущем сезоне насчитывается девять матчей за кипрский "Арис" и 599 минут в сумме на футбольном поле. Александр к этому моменту успел забить четыре мяча и отдать две результативных передачи.
Глушаков: за Кокориным слежу, переписываемся. Что он говорит? Кайфует на Кипре. Я тоже туда поеду
Капитан и полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что поддерживает связь с нападающим "Ариса" Александром Кокориным.
Фото: РИА Новости