– Кто меня удивил в первой части РПЛ? "Ростов" неплохо играет, молодцы. "Локо" тоже удивил – он безобразен. При всем моем уважении к ним, это не чужие мне люди, жалко, что там такое творится. "Спартак" – один из конкурентов "Зенита" на золото в РПЛ. Но, например, если убрать из состава Промеса, им будет очень тяжело, – цитирует Глушакова "РБ Спорт".
"Локомотив" по итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части Российской премьер-лиги занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея на своем счету тринадцать очков и располагаясь в зоне стыковых матчей. До зоны вылета и подмосковных "Химок" – одно очко. После семнадцатого тура "железнодорожников" возглавил Михаил Галактионов, который до этого работал с "Пари НН". "Спартак" идет вторым в РПЛ, от лидирующего "Зенита" отстает на шесть очков. Атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес, как и нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой, является лучшим бомбардиром РПЛ. У обоих по четырнадцать забитых мячей на счету.
Глушаков: "Локо" безобразен, а "Спартак" – претендент на чемпионство. Но если убрать Промеса, им будет очень тяжело
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков назвал "Спартак" конкурентом "Зенита" за чемпионство и прокомментировал положение дел в "Локомотиве".
Фото: Чемпионат.com