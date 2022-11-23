– Я вообще об этом не задумывался. У меня есть контракт, я играю спокойно. Доволен ли сложившейся ситуацией? У меня есть контракт и обязанности, пункты. Я их выполняю. Время будет. Если придет предложение? Конечно, если "Реал" или "Барселона" позвонят – поеду, – приводит слова Глушакова "СЭ".
35-летний центральный полузащитник Денис Глушаков играет за подмосковные "Химки" с октября 2020 года, до этого Денис представлял грозненский "Ахмат". У Глушакова набралось уже 67 матчей, в которых он успел забить 15 мячей и отдать 5 результативных передач. Больше сыгранных матчей у него насчитывается только за два российских клуба – "Спартак" (173) и "Локомотив" (161). За оба этих московских клуба Глушаков забил по 25 мячей. Контракт Дениса с "Химками" действует до лета 2024 года. По итогам первой части Российской премьер-лиги подмосковный клуб занимает предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице.
Глушаков: вообще не задумывался об уходе из "Химок". Конечно, если "Реал" или "Барселона" позвонят – поеду
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков рассказал, может ли он покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Фото: Global Look Press