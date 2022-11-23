– Я никак не отреагировал на уход Галактионова, это нормальный момент, мы продолжаем работать и тренироваться дальше. Я многому научился у него и нашего тренерского штаба и хотел бы пожелать ему успехов, но не 27-го числа в матче против нас, – цитирует Александрова "ТАСС".
По итогам семнадцати туров Российской премьер-лиги и первой части всего чемпионата нижегородский футбольный клуб "Пари НН" занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея на своем счету 19 очков. После семнадцатого тура и домашней победы над грозненским "Ахматом" со счетом 3:2 Михаил Галактионов объявил об уходе из клуба. Через пару дней после этого он возглавил московский "Локомотив", который идет четырнадцатым в турнирной таблице РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей. 27 ноября "Пари НН" и "Локомотив" встретятся между собой в финальном туре группового этапа Кубка России.
Александров: никак не отреагировал на уход Галактионова. Хотел бы пожелать ему успехов, но не в матче против "Пари НН"
Защитник "Пари НН" Виктор Александров высказался об уходе главного тренера Михаила Галактионова из нижегородского клуба в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"