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Александров: никак не отреагировал на уход Галактионова. Хотел бы пожелать ему успехов, но не в матче против "Пари НН"

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Защитник "Пари НН" Виктор Александров высказался об уходе главного тренера Михаила Галактионова из нижегородского клуба в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
– Я никак не отреагировал на уход Галактионова, это нормальный момент, мы продолжаем работать и тренироваться дальше. Я многому научился у него и нашего тренерского штаба и хотел бы пожелать ему успехов, но не 27-го числа в матче против нас, – цитирует Александрова "ТАСС".

По итогам семнадцати туров Российской премьер-лиги и первой части всего чемпионата нижегородский футбольный клуб "Пари НН" занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея на своем счету 19 очков. После семнадцатого тура и домашней победы над грозненским "Ахматом" со счетом 3:2 Михаил Галактионов объявил об уходе из клуба. Через пару дней после этого он возглавил московский "Локомотив", который идет четырнадцатым в турнирной таблице РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей. 27 ноября "Пари НН" и "Локомотив" встретятся между собой в финальном туре группового этапа Кубка России.


Галактионов Пари НН Локомотив
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