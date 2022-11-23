23-летний бразильский защитник Хоаким Энрике попал в сферу интереса московского "Спартака". Об этом на своем ютюб-канале сообщил журналист Жорже Никола. Сообщается, что красно-белые пока не сделали официального предложения, но выразили готовность заплатить за трансфер бразильца 4 миллиона евро. На Хоакима претендует также ряд бразильских и итальянских клубов.
В этом сезоне бразилец сыграл в 41 матче. На его счету 1 гол и 1 ассист. Аналитический портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро. Контракт футболиста с бразильским клубом истекает зимой следующего года.
Журналист Жорже Никола: "Спартак" предложит 4 миллиона евро за трансфер защитника "Куябы" Хоакима
"Спартак" намерен приобрести защитника бразильского клуба "Куаба" Хоакима.
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