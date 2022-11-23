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Абаскаль – о поражении от "Крыльев Советов": это был тест на зрелость, который мы не прошли

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Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от "Крыльев Советов" в Кубке России.
Фото: Getty Images
- По этому матчу всё просто – это был тест на зрелость, который мы не прошли. Преимущество надо было использовать совершенно иначе. Ошибка при первом голе невынужденная. Маслов находился вне поля, мы прессинговали вратаря. Это большой урок на будущее. Мы могли выполнить цель и выйти из группы с первого места, но нам это не удалось, - приводит комментарий Абаскаля "Чемпионат".

"Спартак" в гостях уступил "Крыльям Советов" в рамках 5 тура Кубка России со счетом 1:2. В первом тайме команды голов не забили. Во втором свой первый гол за красно-белых забил защитник Никита Чернов. Но "Крылья Советов" за 1 минуту сравняли счет и вышли вперед. Голами отметились 19-летний Александр Коваленко и 18-летний Сергей Пиняев.

"Спартак" по-прежнему лидирует в квартете В, набрав 12 очков. "Крылья Советов", благодаря этой победе, вышли на второе место, опередив "Зенит" по дополнительным показателям.

В 6 туре Кубка России "Спартак" приедет в гости на "Газпром Арену" к "Зениту".


Спартак Крылья Советов Кубок России
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