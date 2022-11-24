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Глебов – об отставании "Ростова" от "Зенита" на 7 очков: в нашем чемпионате каждая команда может обыграть каждую

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Полузащитник и капитан "Ростов" Данил Глебов рассказал о целях команды на остаток сезона Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Ростов"
– Соглашусь ли я на третье место и по итогам сезона? Нет. Цель – обойти "Спартак", может быть, и "Зенит". Сколько у нас сейчас отставание? Семь очков. Не выглядит дико. Тем более, что у нас еще игра с ними дома. В нашем чемпионате каждая команда может обыграть каждую. И "Зенит" тоже. "Ахмат" же победил, а дома с ними вничью сыграл, – цитирует Глебова Sport24.

По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона футбольный клуб "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 35 очков. Выше них только московский "Спартак" (36 очков) и питерский "Зенит" (42 очка). На данный момент РПЛ ушла на зимнюю паузу и вернется только в начале марта 2023 года. В своем последнем матче чемпионата перед паузой "Ростов" обыграли в гостях самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1. Голы в этой встрече забивали Данил Глебов, Дмитрий Полоз и Максим Осипенко со стороны "Ростова" и Владислав Шитов со стороны "Крыльев Советов".


Глебов Ростов Зенит РПЛ
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