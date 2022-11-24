– Мне некогда читать про слухи. Я игрок "Крыльев Советов". У меня есть контракт и я всем здесь доволен. Клуб очень много мне дает, поддерживал меня во время травмы. Мне здесь все нравится, дальше все зависит только от меня, – передает слова Горшкова "СЭ".
По сообщениям из большинства СМИ, летом 2022 года Юрий Горшков, как и Роман Ежов, могли перейти из "Крыльев Советов" в "Спартак", но данная сделка была заморожена акционерами московского клуба. Юрий Горшков перешел в самарский клуб летом 2020 года из футбольного клуба "Чертаново". В текущем сезоне Юрий провел пятнадцать матчей за "Крылья Советов" в РПЛ и Кубке России, отдал одну результативную передачу. Вчера самарский клуб дома обыграл московский "Спартак" в пятом туре группового этапа Кубка России (2:1). Горшков вышел на поле во втором тайме. До этого Юрий несколько недель восстанавливался от повреждения.
Горшков: мне некогда читать про слухи. Я игрок "Крыльев Советов". У меня есть контракт и я всем здесь доволен
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков прокомментировал свое будущее и возможный уход из самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"