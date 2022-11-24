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"РБ Спорт": защитник "Црвены Звезды" Эракович – приоритетный вариант усиления для "Зенит" в зимой

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"Зенит" намерен подписать сербского защитника "Црвены Звезды" Страхинья Эраковича в зимнее трансферное окно.
Фото: www.crvenazvezdafc.com
Как сообщают СМИ, "Зенит" рассматривает Эраковича в качестве приоритетного варианта усиления зимой. Также сербом интересуются другие клубы. Отмечается, что, несмотря на дружественные отношения между клубами, "Црвена Звезда" продаст футболиста в клуб, который предложит наиболее выгодные условия по сделке.

Ранее СМИ сообщали, что "Зенит" летом уже хотел приобрести сербского защитника и предложил за игрока 12 миллионов евро, но тогда сделка не состоялось. "Црвена Звезда" была намерена продать игрока после ЧМ-2022, так как на турнире цена за Эраковича может вырасти.

В этом сезоне 21-летний Страхинья Эракович принял участие в 28 матчах. На его счету две голевые передачи. Трансферная стоимость серба, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро. Игрок вызван в сборную Сербии на ЧМ-2022.

Источник: "РБ Спорт"


Российские трансферы Зенит Црвена Звезда
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