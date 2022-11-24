Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Швейцария
1 - 0 1 0
КамерунЗавершен
Уругвай
0 - 0 0 0
Южная КореяЗавершен
Португалия
19:00
ГанаНе начат
П1 1.35X 5.2П2 9.4
Бразилия
22:00
СербияНе начат
П1 1.51X 5П2 7.4
Сделать ставку

Глебов – об отстранении сборной России: время для больших людей в нашем футболе пересмотреть отношение к академиям

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Капитан "Ростова" Данил Глебов прокомментировал отстранение России от международных турниров.
Фото: Чемпионат.com
- Верю, что все еще будет. Пока я молодой по меркам футбола. Надеюсь, все вернется. А сейчас как раз время для молодежи. И время для больших людей в нашем футболе пересмотреть отношение к академиям — чтобы в клубах появлялось все больше своих воспитанников, - приводит комментарий Глебова Sport24.

Напомним, Россия отстранена от всех международных турниров. Весной этого года национальную команду страны не допустили до стыковых матчей против Польши, а осенью УЕФА не разрешил России участвовать в отборочных матчах к Евро-2024 года. Российские клубы не принимают участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сборная России провела три товарищеские встречи. В сентябре команды сыграла с Киргизией (2:1) , а в ноябре – с Таджикистаном и Узбекистаном. Оба матча завершились со счетом 0:0.

В "Ростове" все легионеры приостановили контракты и уехали в другие клубы. В этом сезоне подопечные Карпина набрали 35 очков и идут на 3 месте.


Глебов Карпин Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Metaratings: представители Николсона занимались поиском нового клуба в Европе для игрока
Уругвай и Южная Корея не забили ни одного гола и сыграли вничью 3
Полузащитник Испании Ольмо – о матче с Германией на ЧМ-2022: это будет финал
Ондуа: из России был интерес от больших клубов, буду этим заниматься
Глебов: ужасно, когда на "Спартак" из-за Fan ID ходят 8-9 тысяч. В прошлом году было под 40 тысяч 2
Ондуа: почему я должен бояться играть на ЧМ-2022 с российским флагом? Я там вырос, это мой дом 2
Экс-игрок "Зенита" Данни: сборная Португалии выиграет чемпионат мира 2022 1
Песьяков – о ЧМ-2022: сборная России легко бы вышла из группы на месте Польши 14
Агент Барриоса: Вильмар вернулся в Санкт-Петербург, находится в расположении "Зенита"
Сербский агент: наша сборная будет играть и за Россию. В матче с Бразилией ставлю на 2:1 в нашу пользу 7
Ежов – после победы над "Спартаком": интереснее играть со знакомыми ребятами – больше азарта
Агент Дивеева: надеюсь, летом переход Игоря в европейский клуб будет реальнее 1
Агент Сычевого: футболист не отказывал "Црвене Звезде"
Медведев – об интересе "Зенита" к Эраковичу: слухи не комментируем 2
Ондуа из сборной Камеруна сыграл на ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом 10
-