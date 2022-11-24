- Верю, что все еще будет. Пока я молодой по меркам футбола. Надеюсь, все вернется. А сейчас как раз время для молодежи. И время для больших людей в нашем футболе пересмотреть отношение к академиям — чтобы в клубах появлялось все больше своих воспитанников, - приводит комментарий Глебова Sport24.
Напомним, Россия отстранена от всех международных турниров. Весной этого года национальную команду страны не допустили до стыковых матчей против Польши, а осенью УЕФА не разрешил России участвовать в отборочных матчах к Евро-2024 года. Российские клубы не принимают участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сборная России провела три товарищеские встречи. В сентябре команды сыграла с Киргизией (2:1) , а в ноябре – с Таджикистаном и Узбекистаном. Оба матча завершились со счетом 0:0.
В "Ростове" все легионеры приостановили контракты и уехали в другие клубы. В этом сезоне подопечные Карпина набрали 35 очков и идут на 3 месте.
Глебов – об отстранении сборной России: время для больших людей в нашем футболе пересмотреть отношение к академиям
Капитан "Ростова" Данил Глебов прокомментировал отстранение России от международных турниров.
Фото: Чемпионат.com