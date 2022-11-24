- Приоритетной целью "Зенита" зимой является Страхинья Эракович? Слухи не комментируем, - цитирует Медведева "Чемпионат".
Сегодня СМИ сообщили, что "Зенит" намерен приобрести 21-летнего сербского защитника "Црвены Звезды" Страхинью Эраковича и сделал его приоритетной целью для усиления состава зимой . Соглашение футболиста с "Црвеной Звездой" действует до лета 2026 года. По информации СМИ, летом "Зенит" уже хотел купить защитника и сделал предложение сербскому клубу в размере 12 миллионов евро, но сделка сорвалась.
Напомним, что футболист был вызван в сборную Серию на матчи ЧМ-2022. Сегодня сербы проведут свой первый матч на турнире, соперником станет сборная Бразилии.
Медведев – об интересе "Зенита" к Эраковичу: слухи не комментируем
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе клуба к защитнику "Црвены Звезды" Страхиньи Эраковичу.
Фото: РИА Новости