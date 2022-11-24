"Интереснее играть со знакомыми ребятами. Мы все хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. В этой игре больше азарта. Есть и свои приколы, понятное дело. Какие? В основном на почве того, кто кого обыграет", — цитирует футболиста Sport24.
Вчера "Крылья" на своем поле сыграли со "Спартаком" в пятом туре групповой стадии Кубка России. Самарцы одержали волевую победу (2:1) и прервали 11-матчевую серию москвичей без поражений.
В составе "Спартака" на данный момент выступают 4 футболиста, которые ранее защищали цвета "Крыльев Советов": Александр Соболев, Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Никита Чернов.
Ежов – после победы над "Спартаком": интереснее играть со знакомыми ребятами – больше азарта
Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов высказался о влиянии количества экс-игроков самарцев в составе "Спартака" на принципиальность матчей с красно-белыми.
Фото: ПФК "Крылья Советов"