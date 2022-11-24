"Вы же видели: у нас на Кубок в среду с "Оренбургом" пришло около 30 тысяч человек. Когда на "Спартак" из-за Fan ID приходит 8-9 тысяч — это ужасно ведь. А в прошлом году было под 40 тысяч", - цитирует Глебова Sport24.
Оформление карты болельщика (Fan ID), начиная с минувшего лета, стало обязательным условием для посещения матчей Российской Премьер-лиги. В ответ на вступление закона в силу объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ объявили, что будут бойкотировать матчи чемпионата. Посещаемость игр первенства резко упала.
Глебов: ужасно, когда на "Спартак" из-за Fan ID ходят 8-9 тысяч. В прошлом году было под 40 тысяч
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов поделился мнением о влиянии карты болельщика на посещаемость футбольных матчей в России.
Фото: Чемпионат.com