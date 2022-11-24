"Слуцкий хорошо и красиво вешает лапшу на уши. Если руководителям такое понравится, то всё возможно. У Слуцкого не было результата ни в одной команде, кроме ЦСКА. Любой тренер в ЦСКА может дать результат. Возьмут в РПЛ, если расскажет сказки", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Напомним, в середине ноября Леонид Слуцкий покинул "Рубин", который возглавлял с декабря 2019 года. Под руководством специалиста казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне 2020/21, пробившись в еврокубки, но уже сезон спустя вылетели в Первую лигу. Исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" после ухода Слуцкого стал Юрий Уткульбаев. После 19 туров "Рубин" занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 34 очка.
До "Рубина" Леонид Слуцкий возглавлял голландский "Витесс", английский "Халл", сборную России, ЦСКА, "Крылья Советов", ФК "Москва" и "Уралан".
Канчельскис: Слуцкий хорошо и красиво вешает лапшу на уши. У него не было результата ни в одной команде, кроме ЦСКА
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал тренерский уровень Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"