– Возвращение Бердыева в РПЛ – любопытное событие. Таких специалистов у нас по пальцам пересчитать. Бердыев уже всем доказал, что он великий тренер. На что будет претендовать "Сочи"? Вспомните "Ростов" Бердыева. Это была очень сильная команда, вторая в РПЛ. "Сочи" может претендовать на такой же успех, – цитирует Канчельскиса Sport24.
Напомним, что футбольный клуб "Сочи" в предыдущем сезоне занял второе место в Российской премьер-лиге, уступив по набранным очкам только "Зениту". Тогда сочинскую команду тренировал Владимир Федотов, который летом 2022 года ушел в московский ЦСКА, где работает и по сей день. "Сочи" же, в свою очередь, по итогам первой части нынешнего сезона РПЛ идет на девятом месте. Команду временно продолжает возглавлять Александр Точилин. В этом году у клубов РПЛ осталось по одной игре в финальном туре группового этапа Кубка России. Затем игроки отправятся в отпуск, а российский футбол уйдет на зимнюю паузу. РПЛ вернется в начале марта 2023 года.
Канчельскис: возвращение Бердыева в РПЛ – любопытное событие. Таких специалистов у нас по пальцам пересчитать
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис выразил уверенность, что Курбан Бердыев может достойно вернуться в российский футбол.
Фото: "СЭ"