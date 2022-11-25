"Это катастрофа. Не знаю, чем занимаются руководители клуба. Скажут, что футболисты плохие. Но клуб просто летит в пропасть", - цитирует Родолфо "СЭ".
Напомним, "Локомотив" ушел на перерыв в чемпионате России на 14-м месте в турнирной таблице. В первой части сезона "железнодорожники" успели поработать под руководством сразу четырех тренеров - Марвина Комппера, Йозефа Циннбауэра, и.о. главного тренера Андрея Федорова и Михаила Галактионова, который возглавил клуб в ноябре.
Экс-защитник "Локомотива" Родолфо: не знаю, чем занимаются руководители клуба. Это катастрофа
Экс-защитник "Локомотива" Родолфо оценил нынешнее положение бывшего клуба.
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