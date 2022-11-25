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Осинькин: сезон для "Крыльев" складывается неровно. Но не было игр, где мы выглядели слабее соперника

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о результатах самарцев в первой части нынешнего сезона.
Фото: ФК Крылья Советов
"Если говорить о чемпионате, то он складывается для нас неровно. К сожалению, много травм… Не было игр, где мы выглядели слабее соперника, за исключением матча с "Зенитом", — цитирует наставника самарцев "РБ Спорт".

"Крылья Советов" набрали 20 очков в 17-ти турах Российской Премьер-лиги и ушли на зимней перерыв на 11-м месте в турнирной таблице. 27 ноября самарский коллектив в Кубке страны сыграет против "Факела", матч начнется в 16:00 по столичному времени.


Осинькин Крылья Советов
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