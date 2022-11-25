Алаев: не верю, что судья сказали не свистеть фолы на Комличенко

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал заявление главного тренера "Ростова" Валерия Карпина о том, что судьям запретили свистеть фолы на Николае Комличенко.

Фото: РПЛ





Напомним, ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что у российских судей есть негласное правило, игнорировать фолы на форварде ростовчан Николае Комличенко. По его словам, судьи не скрывают этого факта.



В нынешнем сезоне Николай Комличенко заработал шесть одиннадцатиметровых в матчах РПЛ. Это рекорд для чемпионата России, как минимум, с 2008 года, когда начали собирать эту статистику.

"У меня нет сомнений, что на судейских дебрифингах обращали внимание на некоторых футболистов, в том числе на Комличенко. Но не верю, что сказали не свистеть на нем фолы. Наверное, сказали просто быть внимательнее", - приводит слова Алаева Sport24 Напомним, ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что у российских судей есть негласное правило, игнорировать фолы на форварде ростовчан Николае Комличенко. По его словам, судьи не скрывают этого факта.В нынешнем сезоне Николай Комличенко заработал шесть одиннадцатиметровых в матчах РПЛ. Это рекорд для чемпионата России, как минимум, с 2008 года, когда начали собирать эту статистику.