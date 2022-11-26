- Как отношусь к тому, что наши молодые игроки интересны многим клубам? Мне бы хотелось, чтобы в нашей команде не было текучки кадров и мы могли делать следующие шаги. Получится или нет - зависит не от меня. Весь клуб и многие футболисты готовы становиться сильнее. Мне хочется, чтобы следующие шаги игроки сделали в "Крыльях", - цитирует Осинькина "РБ Спорт".
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги самарские "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице 11 место, набрав 20 очков в 17 сыгранных матчах. При этом в Кубке России волжане гарантировали себе выход в одну из сеток плей-офф и в последнем туре поспорят за верхнюю сетку, имея возможность опередить в таблице "Спартак" или "Зенит". Летом 2022 года самарцы расстались с ведущими игроками линии атаки Антоном Зиньковским и Владиславом Сарвели, ранее команду покинул нападающий Иван Сергеев.
Осинькин: хотелось бы, чтобы в "Крыльях Советов" не было текучки кадров и мы могли делать следующие шаги
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказал мнение об интересе других клубов к своим игрокам.
Фото: ПФК "Крылья Советов"