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Осинькин: хотелось бы, чтобы в "Крыльях Советов" не было текучки кадров и мы могли делать следующие шаги

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказал мнение об интересе других клубов к своим игрокам.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Как отношусь к тому, что наши молодые игроки интересны многим клубам? Мне бы хотелось, чтобы в нашей команде не было текучки кадров и мы могли делать следующие шаги. Получится или нет - зависит не от меня. Весь клуб и многие футболисты готовы становиться сильнее. Мне хочется, чтобы следующие шаги игроки сделали в "Крыльях", - цитирует Осинькина "РБ Спорт".

По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги самарские "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице 11 место, набрав 20 очков в 17 сыгранных матчах. При этом в Кубке России волжане гарантировали себе выход в одну из сеток плей-офф и в последнем туре поспорят за верхнюю сетку, имея возможность опередить в таблице "Спартак" или "Зенит". Летом 2022 года самарцы расстались с ведущими игроками линии атаки Антоном Зиньковским и Владиславом Сарвели, ранее команду покинул нападающий Иван Сергеев.


Крылья Советов Осинькин
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