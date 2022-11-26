- Интерес российских клубов к Сезару? Фейк. Со мной не связывались ни из одного российского клуба, - приводит комментарий агента Sport24.
Сегодня СМИ сообщили, что мексиканский защитник Сезар Монтес может оказаться в одном из клубов РПЛ. Летом этого года активные переговоры по Монтесу вело московское "Динамо", но сделка сорвалась. Сейчас футболист выступает со сборной Мексикой на ЧМ-2022 в Катаре. В первом туре мексиканец отыграл все 90 минут против сборной Польши.
Агент мексиканского защитника Монтеса: информация об интересе российских клубов к Сезару - фейк
Агент защитника сборной Мексики Сезара Монтеса Гелу Родригес отреагировал на появившуюся информацию об интересе российских клубов к футболисту.
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