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Агент мексиканского защитника Монтеса: информация об интересе российских клубов к Сезару - фейк

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Агент защитника сборной Мексики Сезара Монтеса Гелу Родригес отреагировал на появившуюся информацию об интересе российских клубов к футболисту.
Фото: Getty Images
- Интерес российских клубов к Сезару? Фейк. Со мной не связывались ни из одного российского клуба, - приводит комментарий агента Sport24.

Сегодня СМИ сообщили, что мексиканский защитник Сезар Монтес может оказаться в одном из клубов РПЛ. Летом этого года активные переговоры по Монтесу вело московское "Динамо", но сделка сорвалась. Сейчас футболист выступает со сборной Мексикой на ЧМ-2022 в Катаре. В первом туре мексиканец отыграл все 90 минут против сборной Польши.


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