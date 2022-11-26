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Талалаев: "Торпедо" - первая команда, где проблемы с психологией я чувствую полтора месяца

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Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев подвел итоги матча Кубка России против "Урала", в котором москвичи потерпели поражение.
Фото: РИА Новости
"Первая команда, где проблемы с психологией я чувствую на протяжении полутора месяцев. Нужно определиться для себя, возможно ли здесь изменить это все, реально ли это. Самым светлым пятном является Орехов, играл и созидал с 40?летним Лебеденко", - заявил специалист в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Торпедо" сегодня принимало на своем поле "Урал" (1:2). "Автозаводцы" дважды пропустили во втором тайме и смогли поразить ворота "шмелей" лишь раз – автором единственного гола команды стал Денис Лаптев. Столичный коллектив остался на третьем месте в группе D и продолжит выступление в Кубке России в плей-офф Пути регионов.


Урал Торпедо Кубок России Талалаев
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