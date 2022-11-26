Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Сочи
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Тунис
0 - 1 0 1
АвстралияЗавершен
Польша
2 - 0 2 0
Саудовская АравияЗавершен
Франция
2 - 1 2 1
ДанияЗавершен
Аргентина
22:00
МексикаНе начат
П1 1.52X 4.1П2 7.4
Сделать ставку

Агент Карраскаля - о невыходе игрока в стартовом составе ЦСКА: команда решила свои задачи, выходят молодые футболисты

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал, почему футболист не вышел в основе ЦСКА в матче Кубка России против "Сочи" (2:1).
Фото: ПФК ЦСКА
- Поскольку команда уже решила свои задачи, в составе выходят молодые футболисты, - передает слова Родригеса "РБ Спорт".

24-летний атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не был включен в стартовый состав команды на выездной матч 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Сочи" (2:1). Колумбийский хавбек вышел на замену в перерыве матча и не отметился результативными действиями.


Кубок России ЦСКА Карраскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Тарханов: думаю, в "Сочи" Бердыеву будут доверять во всех аспектах эксклюзив
Дубль Мбаппе помог Франции победить сборную Дании и обеспечить участие в плей-офф на ЧМ-2022 2
Вратарь "Торпедо" Бабурин: Дзюба бы помог на поле
Газинский: было желание забить "Торпедо"
Мутко – о Fаn ID: чем отличается футбольный фанат от фаната хоккейного или баскетбольного? 4
Вратарь сборной Польши Щенсны сделал больше всех сейвов на ЧМ-2022
Газинский: изначально все команды думали, что "Урал" - это соперник, чтобы заработать очки
Федотов: ЦСКА заслужил автогол "Сочи" своим давлением
Егор Бабурин: эту часть сезона для "Торпедо" никак нельзя занести в актив
Агент Карраскаля - о невыходе игрока в стартовом составе ЦСКА: команда решила свои задачи, выходят молодые футболисты
Гончаренко – после победы над "Торпедо": может, удастся найти игроков, которые смогут нас усилить
Мостовой: Саудовская Аравия играла хорошо, лучше Польши. Но из-за глупых ошибок проиграла 0:2 эксклюзив
Талалаев: "Торпедо" - первая команда, где проблемы с психологией я чувствую полтора месяца
Левандовски забил свой дебютный гол на чемпионате мира
Б. Ротенберг: контракт Бердыева с "Сочи" подписан на 2,5 года
-