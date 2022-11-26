- Поскольку команда уже решила свои задачи, в составе выходят молодые футболисты, - передает слова Родригеса "РБ Спорт".
24-летний атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не был включен в стартовый состав команды на выездной матч 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Сочи" (2:1). Колумбийский хавбек вышел на замену в перерыве матча и не отметился результативными действиями.
Агент Карраскаля - о невыходе игрока в стартовом составе ЦСКА: команда решила свои задачи, выходят молодые футболисты
Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал, почему футболист не вышел в основе ЦСКА в матче Кубка России против "Сочи" (2:1).
Фото: ПФК ЦСКА