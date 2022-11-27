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Зарема - о потасовке между "Зенитом" и "Спартаком": наши парни выступили красиво

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Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала драку, которая произошла между игроками "Зенита" и "Спартака".
Фото: spartak.com / Global Look Press
- Я считаю, что наши парни выступили красиво! Особенно перед серией пенальти. Наши парни прекрасны! Хорошо сходили на ужин [с Леонидом Федуном], - приводит комментарий Салиховой "СЭ".

Сегодня "Зенит" принимал "Спартак" в рамках Кубка России. Сине-бело-голубые одержали победу в серии пенальти со счетом 4:2. После финального свистка произошла драка между игроками, в ходе которой арбитр Владимир Москалев показал 6 красных карточек, по три на каждую команду. У красно-белых удалили Селихова, Соболева и Николсона, а петербургского клуба - Малкома, Родригао и Барриоса


Спартак Зенит
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