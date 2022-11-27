"У нового тренера новые требования: интенсивность, тактика, теоретические занятия — всё в лучшую сторону. Чувствуется ли какое-то воодушевление? Это глоток свежего воздуха", - цитирует игрока "Чемпионат".
Галактионов возглавил "Локомотив" в середине ноября. Под его руководством столичный коллектив успел провести два матча в Кубке России. В них красно-зеленые уступили "Краснодару" (0:1) и одержали победу над "Пари Нижним Новгородом" (3:1).
Тикнизян – о назначении Галактионова в "Локомотив": это глоток свежего воздуха
Полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян поделился эмоциями от назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера клуба.
Фото: РПЛ