– По игре сказать нечего, очень унылая и вяло текущая, она не получилась. Если бы не концовка, не стычка, не пенальти, можно было бы вечер похоронить. Болельщики с хорошими эмоциями уйдут на перерыв. Они за последние 15–20 минут получили то, чего не получали весь матч, – цитирует Аршавина "Матч ТВ".
"Зенит" принимал на своем поле "Спартак" вчера, в финальном туре группового этапа Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 0:0 и увенчалось массовой дракой, в результате которой было по удалено по три футболиста в составе обеих команд. Данное решение принял главный арбитр матча Владимир Москалев, сменивший Сергея Карасева за несколько дней до игры из-за простуды. После основного времени последовала серия послематчевых пенальти, где лучше оказался клуб из Санкт-Петербурга. Героем серии стал бразильский голкипер "Зенита" Иван, отразивший удары Денисова и Зиньковского с одиннадцатиметровой точки. "Спартак" занял первое место в группе, "Крылья Советов" стали вторыми, а "Зенит" остался на третьем месте. В параллельном матче самарские "Крылья" обыграли воронежский "Факел" (1:0), оставшийся последним в группе с нулем очков.
Аршавин – о матче "Зенит" – "Спартак": болельщики за последние 15-20 минут получили то, чего не получали весь матч
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал победу питерцев над "Спартаком" (0:0, 4:2 пен.) в матче Кубка России.
Фото: Sport24