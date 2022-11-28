"При формировании я бы, наверное, был более настойчивым на некоторых позициях. Перед руководством? Ну да, а перед кем? Когда мы заходим с обоймой в 13–14 человек в сезон, конечно, стоит ожидать провала. Поэтому он случился", — цитирует тренера Metaratings.
"Краснодар" завершил первую часть сезона Российской Премьер-лиги на восьмом месте в турнирной таблице – подопечные Александра Сторожука набрали 25 очков в 17-ти матчах.
Групповой этап Кубка России "быки" завершили на первом месте в квартете А с 13-ю очками в активе и отобрались в плей-офф Пути РПЛ.
Сторожук – о составе "Краснодара": с обоймой в 13-14 человек стоит ожидать провала
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук ответил на вопрос, что бы сделал по-другому в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"