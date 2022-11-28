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Сторожук – о составе "Краснодара": с обоймой в 13-14 человек стоит ожидать провала

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Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук ответил на вопрос, что бы сделал по-другому в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
"При формировании я бы, наверное, был более настойчивым на некоторых позициях. Перед руководством? Ну да, а перед кем? Когда мы заходим с обоймой в 13–14 человек в сезон, конечно, стоит ожидать провала. Поэтому он случился", — цитирует тренера Metaratings.

"Краснодар" завершил первую часть сезона Российской Премьер-лиги на восьмом месте в турнирной таблице – подопечные Александра Сторожука набрали 25 очков в 17-ти матчах.

Групповой этап Кубка России "быки" завершили на первом месте в квартете А с 13-ю очками в активе и отобрались в плей-офф Пути РПЛ.


Сторожук Краснодар
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