Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Камерун
3 - 3 3 3
СербияЗавершен
Южная Корея
2 - 3 2 3
ГанаЗавершен
Бразилия
1 - 0 1 0
ШвейцарияЗавершен
Португалия
22:00
УругвайНе начат
П1 1.95X 3.35П2 4.2
Сделать ставку

Metaratings: "Спартак" хочет приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно. Новичка ищут в Бразилии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Спартак" занимается поиском усиления в центр обороны.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, именно покупка центрального защитника является приоритетной целью селекции "Спартака" на зимнее трансферное окно. Игрока ищут в основном в Бразилии.

"Спартак" завершил первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Гильермо Абаскаля 36 набранных очков, отставание от "Зенита", лидирующего в РПЛ составляет три очка.

Кроме того, "Спартак" занял первое место в своей группе Кубка России, обойдя "Крылья Советов", "Зенит" и "Факел". Команда сыграет в верхней сетке Кубка России.

Источник: Metaratings


Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Роналду, Феликс, Кавани и Нуньес – в стартовых составах Португалии и Уругвая на матч ЧМ-2022
Масалитин: у Ганы командочка с характером. Они могли бы спокойно и в матче с Португалией отскочить эксклюзив
Бразилия обыграла Швейцарию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022, единственный гол был забит на 83-й минуте 4
Шалимов: весь конфликт спровоцировал Родригао. Будь там боец – ему бы сразу оторвали голову 5
Хавбек сборной Японии Танака: играть с Испанией сложно, но победа не станет для нас чудом
Даса: я удовлетворен первой частью сезона – "Динамо" может выиграть трофей
Форлан: сборная России смогла бы хорошо выступить на ЧМ-2022
Зиньковский: Соболев и Николсон – лучшие бойцы "Спартака" 2
В ходе матча между Бразилией и Швейцарией на стадионе в Катаре погас свет 2
Агент Карраскаля: за Хорхе следят многие клубы
Metaratings: "Спартак" хочет приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно. Новичка ищут в Бразилии 3
Каррера: "Спартак" должен дополнительно наказать тех, кто получил красные карточки за участие в драке 7
Дик Адвокат официально возглавил "Ден Хааг". В мае он объявил о завершении кареьры
Игроки "Спартака" эмоционально смотрели видео драки с матча с "Зенитом" после игры (видео) 26
Винисиус и Ришарлисон - в стартовом составе сборной Бразилии на матч со Швейцарией. Неймар пропускает игру 1
-