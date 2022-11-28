Как сообщает источник, именно покупка центрального защитника является приоритетной целью селекции "Спартака" на зимнее трансферное окно. Игрока ищут в основном в Бразилии.
"Спартак" завершил первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Гильермо Абаскаля 36 набранных очков, отставание от "Зенита", лидирующего в РПЛ составляет три очка.
Кроме того, "Спартак" занял первое место в своей группе Кубка России, обойдя "Крылья Советов", "Зенит" и "Факел". Команда сыграет в верхней сетке Кубка России.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" хочет приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно. Новичка ищут в Бразилии
"Спартак" занимается поиском усиления в центр обороны.
Фото: ФК "Спартак"