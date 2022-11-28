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Даса: я удовлетворен первой частью сезона – "Динамо" может выиграть трофей

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Защитник "Динамо" Эли Даса высказался об итогах первой части сезона для столичного коллектива.
Фото: ФК "Динамо"
"Я удовлетворен первой частью сезона в "Динамо". Может ли "Динамо" выиграть Кубок или чемпионство? Каждая команда, которая борется за трофей, может его выиграть", - цитирует футболиста Sport24.

"Динамо" потерпело лишь одно поражение в последних шести матчах Российской Премьер-лиги перед зимней паузой. По итогам 17-ти туров подопечные Славиши Йокановича с 29-ю очками в активе занимают четвертое место в турнирной таблице.

Также москвичи заняли первое место в группе C Пути РПЛ Кубка России и вышли в верхнюю сетку плей-офф турнира.


Даса Динамо
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