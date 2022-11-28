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Форвард "Локомотива" Игнатьев: мне очень приятно и комфортно работать с Галактионовым

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Нападающий "Локомотива" Иван Игнатьев высказался по поводу совместной работы с новым наставником "железнодорожников" Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив"
- Я работал с Галактионовым в юношеской и молодежной сборной России. Прекрасно понимаю все его требования и указания. Мне очень комфортно и приятно работать с этим тренером. Думаю, что наши сборы будут плодотворными, - приводит комментарий Игнатьева "Чемпионат".

Михаил Галактионов стал наставником "Локомотива" в ноябре. Под его руководством команда провела две встречи Кубка России. В 5-м туре москвичи уступили "Краснодару" (1:0). Но уже в 6-м матче Галактионов смог одержать свою первую победу, обыграв "Пари НН" со счетом 3:1. Примечательно, что нижегородцы являются бывшим клубом российского специалиста. Эта победа позволила "Локомотиву" выйти в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Иван Игнатьев перешел в "Локомотив" летом 2022 года. В этом сезоне игрок провел 16 матчей, забив 4 гола и отдав 2 ассиста. В матче Кубка России против "Химок" футболист получил повреждение и выбыл на 4-6 недель.


Локомотив Галактионов Иван Игнатьев
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