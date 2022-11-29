– Предложений по иностранцам сейчас никаких нет. Я вам больше хочу сказать. Мы не рассматриваем вариант с продажей кого-либо, включая легионеров. Хотим сохранить и усилить команду. Работа уже ведется, – цитирует Андреева "РБ Спорт".
Напомним, что футбольный клуб "Оренбург", поднявшийся в РПЛ минувшим летом из ФНЛ (ныне – Первая лига), по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги занимает седьмое место в турнирной таблице. В ее составе выступает лучший бомбардир чемпионата Владимир Сычевой. Помимо этого летом "Оренбург" классно усилился несколькими легионерами: аргентинцы Вера, Мансилья и Флорентин, а также костариканец Джимми Марин. Тренирует "Оренбург" чешский специалист Марцел Личка, которым также заинтересовались и другие клубы.
Спортивный директор "Оренбурга": не рассматриваем продажу кого-либо, включая легионеров. Хотим сохранить команду
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможной продаже легионеров команды грядущей зимой.
Фото: ФК "Оренбург"