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Сперцян: в первой части сезона "Краснодар" потерял много очков, весной будем исправлять ситуацию

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян подвел итоги первой части сезона Российской премьер-лиги.
Фото: Чемпионат.com
– Конечно, результаты не очень. В РПЛ потеряли много очков, травмы, дисквалификации, плюс проблемы с логистикой. Все это влияет на игру, на физическое состояние. Мы потеряли много очков, в том числе и дома. Весной будем исправлять ситуацию, – приводит слова Сперцяна "РБ Спорт".

По итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части сезона Российской премьер-лиги футбольный клуб "Краснодар", все еще возглавляемый Александром Сторожуком, занимает восьмое место в турнирной таблице. "Краснодар" за семнадцать туров набрал 25 очков. Столько же у "Сочи" и "Оренбурга", которые идут на девятом и седьмом местах. Сам Эдуард Сперцян принял участие в 21-ом матче за "Краснодар" в РПЛ и Кубке России. На его счету имеется 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт Эдуарда Сперцяна с нынешним клубом действует до лета 2026 года.


Сперцян Краснодар
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