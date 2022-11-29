- Следим ли мы за Дзюбой? Кто не следит за ним! Если вы имеете дело с таким фантастическим нападающим, кто не хочет его. Заиграет ли он на Кипре как Кокорин? Кокорин очень успешен. Однако повторюсь, пока не могу комментировать никакие потенциальные трансферы, - приводит комментарий гендиректора "СЭ".
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Также форвард делит с другим экс-зенитовцем Александром Кержаковым первое место в списке голеадоров сборной России. Футболисты забили по 30 мячей. Сейчас Дзюба находится без клуба, так как в начале ноября расторг контракт с турецкой "Аданой Демирспор", куда перешел летом этого года из "Зенита". Недавно СМИ сообщили о том, что кипрский клуб "Кармиотисса" сделал предложение Артему.
Гендиректор "Кармиотиссы": Дзюба - фантастический форвард, кто не хочет его
Генеральный директор кипрского клуба "Кармиотисса" Антонис Антониус назвал Дзюбу фантастическим форвардом и подтвердил интерес к нему.
Фото "СЭ"