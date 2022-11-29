Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Нидерланды
2 - 0 2 0
КатарЗавершен
Эквадор
1 - 2 1 2
СенегалЗавершен
Уэльс
0 - 0 0 0
Англия1 тайм
П1 6.8X 4П2 1.48
Иран
0 - 0 0 0
США1 тайм
П1 3.95X 3.45П2 1.9
Сделать ставку

Гендиректор "Кармиотиссы": Дзюба - фантастический форвард, кто не хочет его

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор кипрского клуба "Кармиотисса" Антонис Антониус назвал Дзюбу фантастическим форвардом и подтвердил интерес к нему.
Фото "СЭ"
- Следим ли мы за Дзюбой? Кто не следит за ним! Если вы имеете дело с таким фантастическим нападающим, кто не хочет его. Заиграет ли он на Кипре как Кокорин? Кокорин очень успешен. Однако повторюсь, пока не могу комментировать никакие потенциальные трансферы, - приводит комментарий гендиректора "СЭ".

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Также форвард делит с другим экс-зенитовцем Александром Кержаковым первое место в списке голеадоров сборной России. Футболисты забили по 30 мячей. Сейчас Дзюба находится без клуба, так как в начале ноября расторг контракт с турецкой "Аданой Демирспор", куда перешел летом этого года из "Зенита". Недавно СМИ сообщили о том, что кипрский клуб "Кармиотисса" сделал предложение Артему.


Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Форвард "Пари НН" Кротов: Галактионов во время прощания сказал, что предложение от "Локо" бывает раз в жизни
Аршавин - о матче Ирана и США: американская команда мне более симпатична
Пономарев: предполагал, что сборная Сенегала может обыграть Эквадор. Видимо, эквадорские ребята перенервничали эксклюзив
Экс-форвард "Рубина" Милошевич: я готов возглавить команду из РПЛ. Мы, русские и сербы, всегда были и будем братьями
Азмун - в основе Ирана на матч с США
Кейн и Рэшфорд - в старте Англии. Бейл - в основе Уэльса. Стартовые составы на матч 3-го тура ЧМ-2022
Юрист Смирнов: Европа нам не нужна, никаких результатов не достигаем. В Азии будут хоть какие-то шансы 5
Журналист Ильев: "Пари НН" интересуется защитником "Спартака" Толстопятовым 1
Коди Гакпо - главная надежда Нидерландов на ЧМ-2022. Учился у Ван Нистелроя, забивает и отдает не меньше Холанда 3
Сенегал стал третьей африканской сборной, больше одного раза выходившей из группы на ЧМ
Сборная Сенегала обыграла Эквадор и вышла в плей-офф ЧМ-2022 5
Нидерланды обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф ЧМ-2022
Сенников: справится ли Ротенберг в "Локомотиве"? У него первый опыт в такой должности эксклюзив
Гендиректор "Кармиотиссы": Дзюба - фантастический форвард, кто не хочет его 2
Сенников: хотелось бы, чтобы в финале чемпионата мира Роналду сыграл против Месси, и стало понятно, кто самый великий эксклюзив
-