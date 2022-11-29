"Нам Европа не нужна, никаких результатов здесь не достигаем, что на уровне сборных, что клубов. В Азии у нас хоть какие-то шансы будут чего-то добиться. Плюс это будет стимул для развития востока, всего, что связано с футболом за Уралом. У нас страна – это не только Москва, Санкт-Петербург и Центральная Россия", - цитирует Смирнова Metaratings.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022, пропустит отбор на Евро-2024 и не принимает участия в Лиге наций. Российские клубы не играют в нынешнем розыгрыше еврокубков.
Ранее сборная России осенью провела три товарищеских матча против команд из Азии. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию (2:1), а в ноябре сыграли вничью со сборными Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
Юрист Смирнов: Европа нам не нужна, никаких результатов не достигаем. В Азии будут хоть какие-то шансы
Юрист Антон Смирнов поделился мнением и возможном переходе российского футбола в азиатскую конфедерацию.
Фото: РФС